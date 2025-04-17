Анчелотти: "Арсенал" был лучше, чем мы"

Главный тренер испанского "Реала" Карло Анчелотти признал, что "Арсенал" заслужил выбить его команду из Лиги Чемпионов.

Одолев "Реал" по сумме двух матчей со счетом 5:1, "Арсенал" вышел в полуфинал Лиги Чемпионов.



После домашнего поражения 1:2 Анчелотти выразил сомнения насчет своего будущего в Мадриде, а также признал, что противостояние с "Арсеналом" и этот сезон в целом не удались его команде.



"Мы очень хорошо выступали в предыдущие сезоны, но в этом году нам пришлось страдать. Дела идут не так, как мы ожидали, но в спорте подобное случается, потому что не существует непобедимых команд".



"Арсенал" был лучше, чем мы. Мы старались изо всех сил. Возможно, отмененный пенальти (в эпизоде с падением Мбаппе) был поворотным моментом. Все могло измениться".



"Но "Арсенал" очень хорошо оборонялся. Мы обнаружили, что нам сложно находить свободное пространство. Мы играли более интенсивно, нежели обычно, но этого оказалось недостаточно", — цитирует Анчелотти Sky Sports.