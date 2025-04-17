Анчелотти: "Арсенал" был лучше, чем мы"

Карло Анчелотти и Микель Артета Главный тренер испанского "Реала" Карло Анчелотти признал, что "Арсенал" заслужил выбить его команду из Лиги Чемпионов.

Одолев "Реал" по сумме двух матчей со счетом 5:1, "Арсенал" вышел в полуфинал Лиги Чемпионов.

После домашнего поражения 1:2 Анчелотти выразил сомнения насчет своего будущего в Мадриде, а также признал, что противостояние с "Арсеналом" и этот сезон в целом не удались его команде.

"Мы очень хорошо выступали в предыдущие сезоны, но в этом году нам пришлось страдать. Дела идут не так, как мы ожидали, но в спорте подобное случается, потому что не существует непобедимых команд".

"Арсенал" был лучше, чем мы. Мы старались изо всех сил. Возможно, отмененный пенальти (в эпизоде с падением Мбаппе) был поворотным моментом. Все могло измениться".

"Но "Арсенал" очень хорошо оборонялся. Мы обнаружили, что нам сложно находить свободное пространство. Мы играли более интенсивно, нежели обычно, но этого оказалось недостаточно", — цитирует Анчелотти Sky Sports.


Метки Анчелотти, Арсенал, Лига Чемпионов, Реал

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2025 11:00

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Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 17.04.2025 11:47 # ilovemanutd
    Хорошо что у них тренер Анчелотти, а то штопали бы треблы каждый год

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  2. gameboy 17.04.2025 11:36 # gameboy
    Спасибо, а то по счету не совсем понятно

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  3. ivan-tns 17.04.2025 11:29 # ivan-tns
    Папа Карло не справляется с ох...ми звездами! Мбаппе, Рюдигер, Белингем, винисиус заслуживают сидеть на скамейке за такое отношение к игре! Играли прямолинейно, без идеи, никакой командной игры, ни химии. Провальный Реал

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