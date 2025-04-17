Постекоглу "не имеет представления" насчет своего будущего

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что "не имеет представления" насчет своего будущего.

В данный момент "Тоттенхэм" занимает только 15-е место в Премьер-Лиге, проиграв 17 из своих 32 матчей в этом сезоне, и кажется, только победа в Лиге Европы может спасти Постекоглу.



Однако в преддверии ответного четвертьфинального матча Лиги Европы против "Айнтрахта" Постекоглу поведал, что не забивает свою голову мыслями о будущем.



"Нет, я не имею представления. Завтра вечером нас ждет матч, но мое будущее — это не то, о чем мне нужно думать. Я никогда не думал о таких вещах и не считал их важными".



"Матч — вот что по-настоящему важно, и это огромная возможность для этой группы игроков и этого футбольного клуба приблизиться к тому, чего хочет достичь каждый".



"Я не отвлекаюсь на размышления насчет остального, особенно насчет себя".



"Я не определяю себя или свою карьеру тем, что люди думают обо мне. Никогда не делал этого и никогда не буду".



"Один матч не сделает разницы в том плане, хороший ли я тренер. Если люди думают, что победа завтра сделает меня лучше как тренера или что поражение завтра сделает меня хуже как тренера, то это не мое бремя. Я просто не думаю о себе таким образом".



"Мне все равно, мне действительно все равно. Никакого бремени, никакой суеты у меня нет".



"Я лишь думаю, что у нас есть отличная возможность выйти в полуфинал большого турнира. Я не собираюсь упускать этот шанс без борьбы, что бы ни случилось на следующий день", — цитирует Постекоглу BBC.