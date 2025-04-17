Мареска призвал фанатов "Челси" доверять ему

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска призвал фанатов лондонского клуба доверять ему.

После ничьей 2:2 против "Ипсвича" в минувшее воскресенье Мареска пожаловался на недостаточную поддержку трибун "Стэмфорд Бридж".



Фанаты "Челси" были расстроены игрой своих кумиров как в этом отдельно взятом матче, так и в последние месяцы, однако Мареска убежден, что он ведет команду правильным путем.



"Я не могу использовать другой стиль".



"Суть моих слов была в том, что с поддержкой фанатов наша команда лучше. Я совершенно понимаю, что мы как команда должны вовлекать наших фантов в игру. В воскресенье нам это не удалось, особенно в те 20-25 минут. Мы также должны быть достаточно хороши, чтобы вовлекать своих фанатов в игру".



"Думаю, мы доказали в этом сезоне, что мы прогрессируем, даже если снаружи это иногда сложно разглядеть".



"В предыдущие два года "Челси" был в топ-4 ноль раз. В этом году мы в топ-4 большую частью сезона. Я не знаю, почему. Меня не было здесь в прошлом сезоне или два года назад, поэтому я не буду судить те сезоны, только этот сезон".



"Но, думаю, фанаты должны доверять нам, команде и тому, что клуб делает сейчас, потому что в предыдущие два сезона "Челси" не было в топ-4, а в этом сезоне "Челси" в топ-4 большую часть года, и это лучшее доказательство того, что команда прибавляет и делает правильные вещи".



"Достаточно ли этого для меня? Нет, потому что я бы хотел сражаться за трофеи, сражаться за победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов".



"Мы можем достичь полуфинала европейского турнира. Да, это не Лига Чемпионов, но это все равно европейский турнир. Довольно ясно, что мы выбрали правильное направление и правильный стиль".



"До "Ипсвича" мы были третьей лучшей командой по обороне и четвертой-пятой лучшей по атаке. Мы расстроены результатом против "Ипсвича", и мы собираемся выиграть больше матчей, чтобы попасть в зону Лиги Чемпионов", — цитирует Мареску BBC.