Артета рассказал, что Гвардиола вдохновил его на победу над "Реалом"
Наставник "Арсенала" Микель Артета рассказал, что поговорил со своим коллегой Хосепом Гвардиолой из "Манчестер Сити" перед победой 1:2 в Мадриде над "Реалом".
Уверенно одолев "Реал" по сумме двух матчей со счетом 5:1, "Арсенал" вышел в полуфинальную стадию Лиги Чемпионов, причем сделал это только в третий раз в своей истории.
На этот успех в Мадриде Артету вдохновил легенда "Барселоны" Гвардиола, которому Микель ассистировал в "Сити".
"Я позвонил ему этим утром. Потому что, раз я здесь, в значительной степени это благодаря ему".
"Он был большим источником вдохновения для меня. Я провел четыре удивительных года жизни с ним, и я всегда буду благодарен ему. Без него меня не было бы здесь", — приводит слова Артеты Sky Sports.
17.04.2025 08:00
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