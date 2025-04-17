Артета рассказал, что Гвардиола вдохновил его на победу над "Реалом"

Наставник "Арсенала" Микель Артета рассказал, что поговорил со своим коллегой Хосепом Гвардиолой из "Манчестер Сити" перед победой 1:2 в Мадриде над "Реалом".

Уверенно одолев "Реал" по сумме двух матчей со счетом 5:1, "Арсенал" вышел в полуфинальную стадию Лиги Чемпионов, причем сделал это только в третий раз в своей истории.



На этот успех в Мадриде Артету вдохновил легенда "Барселоны" Гвардиола, которому Микель ассистировал в "Сити".



"Я позвонил ему этим утром. Потому что, раз я здесь, в значительной степени это благодаря ему".



"Он был большим источником вдохновения для меня. Я провел четыре удивительных года жизни с ним, и я всегда буду благодарен ему. Без него меня не было бы здесь", — приводит слова Артеты Sky Sports.