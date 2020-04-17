Райс: "Цель "Арсенала" — выиграть Лигу Чемпионов"

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс заявил, что его команда хочет выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне.

Накануне "Арсенал" одержал выездную победу 1:2 над "Реалом" в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов и вышел в 1/2 финала на ПСЖ.



По словам Райса, победа 3:0 над "Реалом" в первом четвертьфинальном матче вселила в "Арсенал" уверенность, и теперь, закрепив этот успех, Деклан хочет замахнуться на завоевание трофея.



"Это столь особенный вечер для этого клуба, исторический вечер для этого клуба".



"У нас есть цель в этом соревновании — мы хотим выиграть это соревнование".



"Мы обладали такой большой верой и уверенностью в то, что мы способны приехать сюда и выиграть матч. У нас был этот настрой, и мы воплотили это в реальность. Что за вечер для этого клуба!"



"Это огромное достижение. Еще до своего перехода в клуб, у меня было предчувствие, что мы движемся во восходящей траектории".



"Мы удивительным образом выступаем в этом соревновании. Мы всецело верили в это, а тренер доверяет нам — он невероятен".



"Полуфинал — огромное достижение, и мы хотим насладиться этим вечером", — сообщил Райс TNT Sports.