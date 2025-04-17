Артета: "Один из лучших вечеров в моей карьере"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что победа 1:2 над испанским "Реалом" навсегда останется одним из ярчайших моментов его карьеры.

Имея перевес в три гола после первой четвертьфинальной встречи Лиги Чемпионов, "Арсенал" отправился в Мадрид и повторно победил "Реал".



Таким образом, "Арсенал" выбил их турнира его действующего победителя и только третий раз в своей истории достиг полуфинала Лиги Чемпионов, где теперь сразится с ПСЖ, и Артета этим безмерно гордится.



"Один из лучших вечеров в моей футбольной карьере. Мы играли против команды с крупнейшей историей. Это было вдохновением для всех нас в этом соревновании".



"Выиграть это противостояние в той манере, как это сделали мы... Думаю, мы должны очень гордиться собой".



"Это очень сложно. Через две с половиной минуты после начала ты осознаешь, что на этом стадионе может случиться что угодно".



"К счастью, многие вещи оказались в нашу пользу. В целом мы справились с тем, что нужно было сделать для победы".



"У нас такая короткая история в этом соревновании. То, что мы едва что сделали, случилось в третий раз в нашей истории, и мы должны развить это".



"Уверен, весь этот опыт поможет нам. Мы всецело верили в то, что можем победить эту команду, и игроки сделали это", — цитирует Артету talkSPORT.