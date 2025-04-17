"Арсенал" повторно победил "Реал" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов

Отпраздновав победу 1:2 в Мадриде над "Реалом", "Арсенал" вышел в полуфинал Лиги Чемпионов.

Главный тренер "канониров" Микель Артета задействовал тот же стартовый состав, что и в первом матче.



Уже на второй минуте мяч побывал в воротах гостей. Винисиус выполнил передачу к дальней штанге, где Килиан Мбаппе грудью скинул снаряд в сетку, но сделал это из явного офсайда.



Вскоре Букайо Сака посадил на желтую карточку Давида Алабу, а затем отметился слегка неточным ударом с правого края штрафной площади.



На восьмой минуте Сака пробил еще раз, но его обводящий удар с границы штрафной был отражен Тибо Куртуа.



А на 11-й минуте рефери, сходив к монитору после подсказки VAR, назначил пенальти в ворота хозяев за фол Рауля Асенсио на Деклане Райсе. К 11-метровой отметке подошел Сака, но пробить Куртуа не смог.



На 23-й минуте рефери назначил пенальти уже в ворота "Арсенала", зафиксировав фол Райса на Мбаппе, но затем сходил к монитору, отменив и 11-метровый, и желтую карточку Деклана.



В остатке тайма "Реал" оказывал давление, но за 45 минут так и не нанес ни одного удара в створ ворот Райи. А вот у "канониров" перед самым перерывом Габриэль Мартинелли еще раз проверил Куртуа.



Во втором тайме гости продолжили демонстрировать свою стойкость, а на 65-й минуте даже открыли счет. Микель Мерино сделал пас в штрафную на Сака, который подсек мяч перед Куртуа — 0:1.



Однако почти сразу равновесие в счете было восстановлено. Винисиус обокрал зазевавшегося Вильяма Салиба на границе штрафной и поразил пустые ворота — 1:1.



У "Реала" было еще около получаса, учитывая компенсированное время, но "Арсенал" почти ничего не позволил своему сопернику в остатке матча.



Более того, когда уже шло компенсированное время, Мартинелли убежал в прорыв и принес "канонирам" победу — 1:2.



"Арсенал" с успехом реализовал свой план на игру, и даже внезапная ошибка Салиба не помешала "канонирам" комфортно шагнуть в полуфинал турнира, где теперь команду Микеля Артеты ждет испытание ПСЖ.



"Реал" (Испания) — "Арсенал" (Англия) — 1:2 (0:0) по сумме двух матчей — 1:5



Голы: Винисиус 67 — Сака 65, Мартинелли 90.



"Реал": Куртуа, Васкес (Эндрик 61) Асенсио (Модрич 74), Рюдигер, Алаба (Гарсия 61), Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Родриго (Себальос 61), Винисиус, Мбаппе (Диас 75).



"Арсенал": Райя, Тимбер (Уайт 90), Салиба, Кивер, Льюис-Скелли, Партей, Райс (Зинченко 90), Эдегор, Сака (Троссард 77), Мартинелли (Тирни 90), Мерино.



Предупреждения: Алаба, Асенсио, Рюдигер — Райя, Партей.