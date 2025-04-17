"Арсенал" повторно победил "Реал" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов

Букайо Сака и Габриэль Мартинелли Отпраздновав победу 1:2 в Мадриде над "Реалом", "Арсенал" вышел в полуфинал Лиги Чемпионов.

Главный тренер "канониров" Микель Артета задействовал тот же стартовый состав, что и в первом матче.

Уже на второй минуте мяч побывал в воротах гостей. Винисиус выполнил передачу к дальней штанге, где Килиан Мбаппе грудью скинул снаряд в сетку, но сделал это из явного офсайда.

Вскоре Букайо Сака посадил на желтую карточку Давида Алабу, а затем отметился слегка неточным ударом с правого края штрафной площади.

На восьмой минуте Сака пробил еще раз, но его обводящий удар с границы штрафной был отражен Тибо Куртуа.

А на 11-й минуте рефери, сходив к монитору после подсказки VAR, назначил пенальти в ворота хозяев за фол Рауля Асенсио на Деклане Райсе. К 11-метровой отметке подошел Сака, но пробить Куртуа не смог.

На 23-й минуте рефери назначил пенальти уже в ворота "Арсенала", зафиксировав фол Райса на Мбаппе, но затем сходил к монитору, отменив и 11-метровый, и желтую карточку Деклана.

В остатке тайма "Реал" оказывал давление, но за 45 минут так и не нанес ни одного удара в створ ворот Райи. А вот у "канониров" перед самым перерывом Габриэль Мартинелли еще раз проверил Куртуа.

Во втором тайме гости продолжили демонстрировать свою стойкость, а на 65-й минуте даже открыли счет. Микель Мерино сделал пас в штрафную на Сака, который подсек мяч перед Куртуа — 0:1.

Однако почти сразу равновесие в счете было восстановлено. Винисиус обокрал зазевавшегося Вильяма Салиба на границе штрафной и поразил пустые ворота — 1:1.

У "Реала" было еще около получаса, учитывая компенсированное время, но "Арсенал" почти ничего не позволил своему сопернику в остатке матча.

Более того, когда уже шло компенсированное время, Мартинелли убежал в прорыв и принес "канонирам" победу — 1:2.

"Арсенал" с успехом реализовал свой план на игру, и даже внезапная ошибка Салиба не помешала "канонирам" комфортно шагнуть в полуфинал турнира, где теперь команду Микеля Артеты ждет испытание ПСЖ.

"Реал" (Испания) — "Арсенал" (Англия) — 1:2 (0:0) по сумме двух матчей — 1:5

Голы: Винисиус 67 — Сака 65, Мартинелли 90.

"Реал": Куртуа, Васкес (Эндрик 61) Асенсио (Модрич 74), Рюдигер, Алаба (Гарсия 61), Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Родриго (Себальос 61), Винисиус, Мбаппе (Диас 75).

"Арсенал": Райя, Тимбер (Уайт 90), Салиба, Кивер, Льюис-Скелли, Партей, Райс (Зинченко 90), Эдегор, Сака (Троссард 77), Мартинелли (Тирни 90), Мерино.

Предупреждения: Алаба, Асенсио, Рюдигер — Райя, Партей.


Метки Арсенал, Лига Чемпионов, обзор матча, Реал

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2025 00:05

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 17.04.2025 00:19 # thegodfather
    Типо зина или сперма имеет шанс выиграть лч? Да ну нах, не верю)

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  2. hachidlo 17.04.2025 00:17 # hachidlo
    Эрсеин не пробегал? Сегодня даже его бездонная глотка забулькает от того количества мочи, которым его заполнят.

    p.s. Короля Гейбоя и остальных канониров (даже Биталю) - с победой! Кроме манкурт хуесоса.

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  3. brown-ale 17.04.2025 00:16 # brown-ale
    Папа Карло может искать новую работу. Студент Пепа его отымел тактически.

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  4. skychnie-oboi 17.04.2025 00:14 # skychnie-oboi
    Артета просто разьебал тактически - шарового физрука Анчи с ментосома в еблете.

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  5. dexter 17.04.2025 00:14 # dexter
    Всех гуннерят - с победой!

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  6. cucumber-25 17.04.2025 00:14 # cucumber-25
    Повылазили, шелуха ебаная.

    АРСЕНАЛ ЧЕМПИОН!!!

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  7. dexter 17.04.2025 00:12 # dexter
    "Welcome To The Family"

    Hey kid (hey kid), do I have your attention?
    I know the way you've been living
    Life so reckless
    Tragedy endless
    Welcome to the family

    Hey, there's something missing
    Only time will alter your vision
    Never in question
    Lethal injection
    Welcome to the family

    Not long ago you'd find the answers were so crystal clear
    Within a day you find yourself living in constant fear
    Can you look at yourself now?
    Can you look at yourself?!
    You can't win this fight

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  8. narcot 17.04.2025 00:11 # narcot
    еблишкооооо))) сосай))))



    https://www.instagram.com/reel/DIf_QySoYGU

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  9. gameboy 17.04.2025 00:11 # gameboy
    Шо там по камбеку, пацаны???

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  10. sausage 17.04.2025 00:10 # sausage
    Не был бы Артета баском взяли бы в Реал на следующий сезон)

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  11. redwhitegun 17.04.2025 00:10 # redwhitegun
    Реал ниочем, вообще ничего не показали за 2 матча. Один гол, и тот Салиба подарил. Вообще на таком уровне нельзя так ошибаться, то же самое касается Сака со своими паненками, и Парти, который получил совершенно бестолковую ЖК и пропустить первую игру против ПСЖ... Мартинелли молодец, отпахал сегодня за троих, еще и забил. Скелли, Кивиор, Райс красавцы, но эти две голевые Мерино...

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  12. charmk 17.04.2025 00:09 # charmk
    вот кто короли

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  13. thegodfather 17.04.2025 00:09 # thegodfather
    Чисто среал пердит ахахаає

    Среал 3 - 4 сосьедад
    Среал 1- валенсия 2
    Арсенал 3-0 среал
    Среал 1- 2 арсенал


    Калали ахвхаха

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  14. sean-dyche18plus 17.04.2025 00:08 # sean-dyche18plus
    арсосал - клуб тихинь ебаных.

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  15. narcot 17.04.2025 00:08 # narcot
    желтоё6лый пидорас, ты не внук бабцы? чмошница болезная как-то тож скулила по поводу чмоура. эксперты вы обоссанные))


    15.04.2025 22:39 #
    halamadrid94

    Погодите , не ссыте пока на далбаеба


    15.04.2025 14:41 #
    narcot

    даже вилла с дырявым мартинесом смотрится убедительнее


    Источник: http://fapl.ru/posts/114234/?c=1


    вот , теперь , можете ссать на эту чепуху)))
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    16.04.2025 00:00 #
    halamadrid94

    Пись, пись , открываю ротик, тут большая очередь , уахахахаха.
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  16. reddebil 17.04.2025 00:07 # reddebil
    Кейн и Мбаппе - 2 вечных лузера. Наркот и пидарстерка фапловские, с которыми сосут теперь МЮ и Челси. Таких уёбков расстреливать надо((

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