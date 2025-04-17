"Арсенал" повторно победил "Реал" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов
Отпраздновав победу 1:2 в Мадриде над "Реалом", "Арсенал" вышел в полуфинал Лиги Чемпионов.
Главный тренер "канониров" Микель Артета задействовал тот же стартовый состав, что и в первом матче.
Уже на второй минуте мяч побывал в воротах гостей. Винисиус выполнил передачу к дальней штанге, где Килиан Мбаппе грудью скинул снаряд в сетку, но сделал это из явного офсайда.
Вскоре Букайо Сака посадил на желтую карточку Давида Алабу, а затем отметился слегка неточным ударом с правого края штрафной площади.
На восьмой минуте Сака пробил еще раз, но его обводящий удар с границы штрафной был отражен Тибо Куртуа.
А на 11-й минуте рефери, сходив к монитору после подсказки VAR, назначил пенальти в ворота хозяев за фол Рауля Асенсио на Деклане Райсе. К 11-метровой отметке подошел Сака, но пробить Куртуа не смог.
На 23-й минуте рефери назначил пенальти уже в ворота "Арсенала", зафиксировав фол Райса на Мбаппе, но затем сходил к монитору, отменив и 11-метровый, и желтую карточку Деклана.
В остатке тайма "Реал" оказывал давление, но за 45 минут так и не нанес ни одного удара в створ ворот Райи. А вот у "канониров" перед самым перерывом Габриэль Мартинелли еще раз проверил Куртуа.
Во втором тайме гости продолжили демонстрировать свою стойкость, а на 65-й минуте даже открыли счет. Микель Мерино сделал пас в штрафную на Сака, который подсек мяч перед Куртуа — 0:1.
Однако почти сразу равновесие в счете было восстановлено. Винисиус обокрал зазевавшегося Вильяма Салиба на границе штрафной и поразил пустые ворота — 1:1.
У "Реала" было еще около получаса, учитывая компенсированное время, но "Арсенал" почти ничего не позволил своему сопернику в остатке матча.
Более того, когда уже шло компенсированное время, Мартинелли убежал в прорыв и принес "канонирам" победу — 1:2.
"Арсенал" с успехом реализовал свой план на игру, и даже внезапная ошибка Салиба не помешала "канонирам" комфортно шагнуть в полуфинал турнира, где теперь команду Микеля Артеты ждет испытание ПСЖ.
"Реал" (Испания) — "Арсенал" (Англия) — 1:2 (0:0) по сумме двух матчей — 1:5
Голы: Винисиус 67 — Сака 65, Мартинелли 90.
"Реал": Куртуа, Васкес (Эндрик 61) Асенсио (Модрич 74), Рюдигер, Алаба (Гарсия 61), Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Родриго (Себальос 61), Винисиус, Мбаппе (Диас 75).
"Арсенал": Райя, Тимбер (Уайт 90), Салиба, Кивер, Льюис-Скелли, Партей, Райс (Зинченко 90), Эдегор, Сака (Троссард 77), Мартинелли (Тирни 90), Мерино.
Предупреждения: Алаба, Асенсио, Рюдигер — Райя, Партей.
17.04.2025 00:05
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Последние комментарии:
Типо зина или сперма имеет шанс выиграть лч? Да ну нах, не верю)
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Эрсеин не пробегал? Сегодня даже его бездонная глотка забулькает от того количества мочи, которым его заполнят.
p.s. Короля Гейбоя и остальных канониров (даже Биталю) - с победой! Кроме манкурт хуесоса.
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Папа Карло может искать новую работу. Студент Пепа его отымел тактически.
(ответить)
Артета просто разьебал тактически - шарового физрука Анчи с ментосома в еблете.
(ответить)
Всех гуннерят - с победой!
(ответить)
Повылазили, шелуха ебаная.
АРСЕНАЛ ЧЕМПИОН!!!
(ответить)
"Welcome To The Family"
Hey kid (hey kid), do I have your attention?
I know the way you've been living
Life so reckless
Tragedy endless
Welcome to the family
Hey, there's something missing
Only time will alter your vision
Never in question
Lethal injection
Welcome to the family
Not long ago you'd find the answers were so crystal clear
Within a day you find yourself living in constant fear
Can you look at yourself now?
Can you look at yourself?!
You can't win this fight
(ответить)
еблишкооооо))) сосай))))
https://www.instagram.com/reel/DIf_QySoYGU
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Шо там по камбеку, пацаны???
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Не был бы Артета баском взяли бы в Реал на следующий сезон)
(ответить)
Реал ниочем, вообще ничего не показали за 2 матча. Один гол, и тот Салиба подарил. Вообще на таком уровне нельзя так ошибаться, то же самое касается Сака со своими паненками, и Парти, который получил совершенно бестолковую ЖК и пропустить первую игру против ПСЖ... Мартинелли молодец, отпахал сегодня за троих, еще и забил. Скелли, Кивиор, Райс красавцы, но эти две голевые Мерино...
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вот кто короли
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Чисто среал пердит ахахаає
Среал 3 - 4 сосьедад
Среал 1- валенсия 2
Арсенал 3-0 среал
Среал 1- 2 арсенал
Калали ахвхаха
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арсосал - клуб тихинь ебаных.
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желтоё6лый пидорас, ты не внук бабцы? чмошница болезная как-то тож скулила по поводу чмоура. эксперты вы обоссанные))
15.04.2025 22:39 #
halamadrid94
Погодите , не ссыте пока на далбаеба
15.04.2025 14:41 #
narcot
даже вилла с дырявым мартинесом смотрится убедительнее
Источник: http://fapl.ru/posts/114234/?c=1
вот , теперь , можете ссать на эту чепуху)))
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16.04.2025 00:00 #
halamadrid94
Пись, пись , открываю ротик, тут большая очередь , уахахахаха.
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Кейн и Мбаппе - 2 вечных лузера. Наркот и пидарстерка фапловские, с которыми сосут теперь МЮ и Челси. Таких уёбков расстреливать надо((
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