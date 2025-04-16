"Ньюкасл" сокрушил "Пэлас" и вышел на третье место в Премьер-Лиге

Набравший форму "Ньюкасл" сокрушил "Кристал Пэлас" со счетом 5:0 и поднялся на третье место в Премьер-Лиге.

"Ньюкаслу" удалось открыть счет уже на 14-й минуте, когда Джейкоб Мерфи нанес мощный удар с острейшего угла — 1:0.



Незадолго до окончания первого тайма Эберечи Эзе мог сравнять счет, однако пенальти в его исполнении был отражен Ником Поупом.



Ответ "сорок" последовал немедленно. Марк Гехи неудачно прервал прострел Харви Барнса и совершил автогол — 2:0.



В компенсированное к первому тайму время Барнс ворвался в штрафную по левому краю, ушел от опекуна и пробил низом — 3:0.



За считанные секунды до ухода команд в раздевалку Фабиан Шер сделал счет еще крупнее, замкнув головой подачу после розыгрыша штрафного — 4:0.



На 58-й минуте, наконец, отличился и Александер Исак, воспользовавшись потерей мяча "Пэлас" на своей половине поля и пробив из-за пределов штрафной площади — 5:0. На этом "Ньюкасл" решил успокоиться.



После завоевания Кубка Лиги "Ньюкасл" просто неудержим. "Сороки" вышли на третье место и, учитывая их форму, могут считаться фаворитом на то, чтобы стать лучшей командой этого сезона Премьер-Лиги после "Ливерпуля" и "Арсенала".



"Ньюкасл" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче