Руни: "Рэшфорд хочет играть за "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни уверен, что нападающий Маркус Рэшфорд хочет вернуться к "красным дьяволам" после окончания своей аренды в "Астон Виллы".

Вторую половину этого сезона Рэшфорд проводит в "Вилле" на правах аренды. Маркус выглядит совершенно другим игроком, забив три гола и отдал пять результативных передач за команду Унаи Эмери.



Рэшфорд был вынужден уйти из "Юнайтед" после того, как угодил в опалу к главному тренеру "дьяволов" Рубену Амориму, однако Руни не сомневается насчет предпочтений Маркуса.



"Маркус Рэшфорд хочет играть за "Манчестер Юнайтед", 100 процентов. Речь о парне из Манчестера, фанате "Манчестер Юнайтед", и последние пара лет были сложными для него. Ему нужно было играть, а в "Юнайтед" было ясно, что он не сможет играть в остатке сезона".



"Рэшфорд хочет играть за "Юнайтед" и оставить свое наследие в Манчестере. Я не знаю, возможно ли это, но я бы хотел это увидеть", — сообщил Руни Amazon Prime.