"Аль-Наср" хочет Мойсеса Кайседо

Саудовский "Аль-Наср" проявляет интерес к полузащитнику "Челси" Мойсесу Кайседо.

Кайседо до сих пор остается рекордным приобретением в истории Премьер-Лиги, сменив "Брайтона" на "Челси" в 2023 году по сделке стоимостью 115 миллионов фунтов.



Чрезвычайная дороговизна Кайседо не останавливает "Аль-Наср", который находится в поисках очередной порции звезд в компанию к Криштиану Роналду.



Однако в этом сезоне Кайседо утвердился одним из самых важных игроков команды Энцо Марески, поэтому "Челси" не заинтересован в расставании с 23-летним эквадорцем.



Добавим, контракт Кайседо с "Челси" рассчитан до 2031 года.