"Аль-Наср" хочет Мойсеса Кайседо

Мойсес Кайседо Саудовский "Аль-Наср" проявляет интерес к полузащитнику "Челси" Мойсесу Кайседо.

Кайседо до сих пор остается рекордным приобретением в истории Премьер-Лиги, сменив "Брайтона" на "Челси" в 2023 году по сделке стоимостью 115 миллионов фунтов.

Чрезвычайная дороговизна Кайседо не останавливает "Аль-Наср", который находится в поисках очередной порции звезд в компанию к Криштиану Роналду.

Однако в этом сезоне Кайседо утвердился одним из самых важных игроков команды Энцо Марески, поэтому "Челси" не заинтересован в расставании с 23-летним эквадорцем.

Добавим, контракт Кайседо с "Челси" рассчитан до 2031 года.


Метки Аль-Наср, Кайседо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2025 22:00

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