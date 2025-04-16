"Чикаго Файр" обратился к Де Брюйне

Клуб МЛС "Чикаго Файр" обратился к полузащитнику "Манчестер Сити" Кевину Де Брюйне.

Ранее в марте "Сити" объявил, что истекающий контракт Де Брюйне продлен не будет. Кевин покинет "Этихад" свободным агентом после 10 сезонов в клубе.



Ранее Де Брюйне сватали в Саудовскую Аравию и "Интер Майами" из МЛС, а в минувший уикенд Кевин заявил, что не исключает свой переход в другой клуб Премьер-Лиги.



По информации журналиста Фабрицио Романо, еще одним претендентом на 33-летнего бельгийца стал "Чикаго Файр", который проявляет серьезный интерес и обладает привлекательным проектом.



В ближайшие дни и недели Де Брюйне будет изучать имеющиеся у него варианты.