"Юнайтед" заинтересован в Хави Симонсе
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении атакующего полузащитника немецкого "РБ Лейпциг" Хави Симонса.
Универсальность Симонса и его возраст делают Хави идеальным игроком для главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима.
По информации Daily Mail, "Юнайтед" находится в контакте с "РБ Лейпциг" и Симонсом, однако на 21-летнего игрока сборной Голландии хватает и прочих претендентов.
Интерес к Симонсу также проявляют "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Бавария", и шансы "Юнайтед" заполучить Хави напрямую зависят от попадания в Лигу Чемпионов на следующий сезон, а сделать это команда Аморима может только через победу в Лиге Европы.
Добавим, прошлым "РБ Лейпциг" выкупил Симонса у ПСЖ за 48 миллионов фунтов плюс бонусы.
16.04.2025 20:00
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