"Юнайтед" заинтересован в Хави Симонсе

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении атакующего полузащитника немецкого "РБ Лейпциг" Хави Симонса.

Универсальность Симонса и его возраст делают Хави идеальным игроком для главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима.



По информации Daily Mail, "Юнайтед" находится в контакте с "РБ Лейпциг" и Симонсом, однако на 21-летнего игрока сборной Голландии хватает и прочих претендентов.



Интерес к Симонсу также проявляют "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Бавария", и шансы "Юнайтед" заполучить Хави напрямую зависят от попадания в Лигу Чемпионов на следующий сезон, а сделать это команда Аморима может только через победу в Лиге Европы.



Добавим, прошлым "РБ Лейпциг" выкупил Симонса у ПСЖ за 48 миллионов фунтов плюс бонусы.