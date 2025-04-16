Трент возобновил тренировки после травмы лодыжки
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд возобновил тренировки после травмы лодыжки.
Александер-Арнольд отсутствует с ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ 11 марта.
Трент пропустил четыре последних матча "Ливерпуля", включая поражения от "Ньюкасла" в финале Кубка Лиги и от "Фулхэма" в Премьер-Лиге.
Однако сегодня, сообщает BBC, Александер-Арнольд возобновил тренировки, что дает 26-летнему англичанину шансы отправиться с командой Арне Слота на выезд к "Лестеру" в воскресенье.
Пока Александер-Арнольд отсутствовал, стало известно, что Трент договорился о переходе в "Реал" свободным агентом по окончании сезона. Когда защитник вернется на футбольное поле, его может ждать не самый радушный прием со стороны фанатов "Ливерпуля", многие из которых расстроены решением воспитанника клуба.
16.04.2025 19:00
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