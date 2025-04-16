Трент возобновил тренировки после травмы лодыжки

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд возобновил тренировки после травмы лодыжки.

Александер-Арнольд отсутствует с ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ 11 марта.



Трент пропустил четыре последних матча "Ливерпуля", включая поражения от "Ньюкасла" в финале Кубка Лиги и от "Фулхэма" в Премьер-Лиге.



Однако сегодня, сообщает BBC, Александер-Арнольд возобновил тренировки, что дает 26-летнему англичанину шансы отправиться с командой Арне Слота на выезд к "Лестеру" в воскресенье.



Пока Александер-Арнольд отсутствовал, стало известно, что Трент договорился о переходе в "Реал" свободным агентом по окончании сезона. Когда защитник вернется на футбольное поле, его может ждать не самый радушный прием со стороны фанатов "Ливерпуля", многие из которых расстроены решением воспитанника клуба.