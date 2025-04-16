Аморим: "Онана — игрок топ-уровня"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что считает своего голкипера Андре Онана "игроком топ-уровня".

Аморим уже подтвердил, что Онана вернется в ворота "Юнайтед" на ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы против "Лиона" в четверг вечером.



Онана отметился двумя грубыми ошибками в первом матче против "Лиона" и не играл с "Ньюкаслом" на выходных, однако Аморим уверен, что Андре — правильный голкипер для "Юнайтед".



"Мы можем сработаться с Андре. Если команда больше забивает и опаснее играет впереди, Онана будет выступать лучше. В "Интере" Онана уже доказал, что является игроком топ-уровня".



"Иногда у нас бывают сезоны, когда мы выступаем ниже ожиданий. Сейчас не та ситуация, чтобы все менять для помощи одному игроку".



"Мы собираемся оценивать каждую позицию отдельно. Если говорить об ошибках, то вы можете видеть мою статистику. Моя статистика хуже всех в команде. Я тоже не оправдываю ожиданий, но я все равно считаю себя правильным парнем, чтобы тренировать эту команду. То же самое с Андре", — цитирует Аморима Sky Sports.