"Брентфорд" ожидает предложений по Мбемо и Висса

"Брентфорд" ожидает предложений по своим атакующим игрокам Бриану Мбемо и Йоану Висса грядущим летом.

Из 52 голов, которые "Брентфорд" забил в этом сезоне Премьер-Лиги, 31 приходятся на Мбемо и Висса. Бриан отличился 16 раз, Йоан — 15.



Своей стабильно качественной игрой за "Брентфорд" на протяжении нескольких сезонов Мбемо и Висса привлекли внимание ряда больших клубов, в том числе за пределами Премьер-Лиги.



По информации Evening Standard, "Брентфорд" ожидает интереса грандов грядущим летом, но в то же время надеется сохранить обоих звездных игроков.



Лишь в январе "Брентфорд" отказался продать Висса в "Ноттингем Форест" за 22 миллиона фунтов. Также Йоана сватали в "Тоттенхэм", пока "шпоры" не арендовали у "Баварии" Матиса Теля.



Что касается Мбемо, то интерес к нему приписывали "Арсеналу", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслу".