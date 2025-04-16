"Брентфорд" ожидает предложений по Мбемо и Висса
"Брентфорд" ожидает предложений по своим атакующим игрокам Бриану Мбемо и Йоану Висса грядущим летом.
Из 52 голов, которые "Брентфорд" забил в этом сезоне Премьер-Лиги, 31 приходятся на Мбемо и Висса. Бриан отличился 16 раз, Йоан — 15.
Своей стабильно качественной игрой за "Брентфорд" на протяжении нескольких сезонов Мбемо и Висса привлекли внимание ряда больших клубов, в том числе за пределами Премьер-Лиги.
По информации Evening Standard, "Брентфорд" ожидает интереса грандов грядущим летом, но в то же время надеется сохранить обоих звездных игроков.
Лишь в январе "Брентфорд" отказался продать Висса в "Ноттингем Форест" за 22 миллиона фунтов. Также Йоана сватали в "Тоттенхэм", пока "шпоры" не арендовали у "Баварии" Матиса Теля.
Что касается Мбемо, то интерес к нему приписывали "Арсеналу", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслу".
16.04.2025 17:00
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Мбемо 25 лет 32 игры 16 голов, надо брать
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Останется , жаль Айван Тони ушел , так ещё и высокий монстр-нап был бы с 20+ голов за сезон и борьба за 4-ку
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