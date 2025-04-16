Аморим подтвердил возвращение Онана и потерю Зиркзее

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим подтвердил, что голкипер Андре Онана вернется на ворота в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Лиона", а вот нападающий Джошуа Зиркзее в этом сезоне уже не сыграет.

Напомним, Онана пропустил выезд к "Ньюкаслу" в Премьер-Лиге в минувшее воскресенье. Аморим дал своему первому номеру передышку после двух ошибок в первом матче с "Лионом".



Однако в четверг Онана вернется в стартовый состав "Юнайтед". А вот Зиркзее угодил в лазарет с травмой задней поверхности бедра.



"Он (Зиркзее) выбыл до конца сезона. Он уже не сыграет снова в этом сезоне, поэтому давайте подготовим его к следующему".



"Это тяжело, он прибавлял в каждом аспекте игры. Это тяжело для любого игрока, но он должен быть готов восстанавливаться".



"Онана сыграет завтра", — цитирует Аморима Sky Sports.