Аморим подтвердил возвращение Онана и потерю Зиркзее
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим подтвердил, что голкипер Андре Онана вернется на ворота в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Лиона", а вот нападающий Джошуа Зиркзее в этом сезоне уже не сыграет.
Напомним, Онана пропустил выезд к "Ньюкаслу" в Премьер-Лиге в минувшее воскресенье. Аморим дал своему первому номеру передышку после двух ошибок в первом матче с "Лионом".
Однако в четверг Онана вернется в стартовый состав "Юнайтед". А вот Зиркзее угодил в лазарет с травмой задней поверхности бедра.
"Он (Зиркзее) выбыл до конца сезона. Он уже не сыграет снова в этом сезоне, поэтому давайте подготовим его к следующему".
"Это тяжело, он прибавлял в каждом аспекте игры. Это тяжело для любого игрока, но он должен быть готов восстанавливаться".
"Онана сыграет завтра", — цитирует Аморима Sky Sports.
16.04.2025 16:00
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