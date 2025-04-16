Каррагер предсказывает увольнение Постекоглу в случае вылета из Лиги Европы

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу лишится своей работы, если не выведет "шпор" в полуфинал Лиги Европы.

В четверг вечером "Тоттенхэм" проведет во Франкфурте ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы против "Айнтрахта", первую встречу завершив вничью 1:1.



Каррагер ожидает, что в случае неудачи "Тоттенхэм" укажет Постекоглу на дверь, потому что игра и результаты "шпор" в Премьер-Лиге ужасны уже давно.



"Ну, это больше не может продолжаться. Думаю, если они вылетят из Лиги Европы от "Айнтрахта", то стороны, наверное, пожмут руки и разойдутся".



"Я люблю наблюдать за "Тоттенхэмом". Я люблю, когда получаю назначение на матч "Тоттенхэма", и я люблю анализировать их, но даже фанаты "Тоттенхэма" признают, что они так уязвимы и всегда пропускают голы".



"На их команду интересно смотреть, и я давно говорю, что они должны быть второй любимой командой каждого, потому что вы всегда получите отличное зрелище".



"Но некоторые результаты, что мы видели в этом сезоне... Есть смягчающие обстоятельства в виде травм, но даже когда все игроки были в строю, они выигрывали недостаточно матчей".



"И это происходит не только в этом сезоне. Если вы вернетесь назад, то первые 10 матчей прошлого сезона они были великолепны и находились на вершине лиги, но затем последовали 18 месяцев, когда они пропускали голы и проигрывали матчи. Это не тот случай, когда тренер резко оказывается под давлением из-за спада формы. Это продолжается уже давно", — сообщил Каррагер Sky Sports.