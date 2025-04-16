Хейсен планирует остаться в Премьер-Лиге

Защитник "Борнмута" Дин Хейсен собирается остаться в Премьер-Лиге, несмотря на интерес двух европейских грандов.

Хейсен только прошлым летом присоединился к "Борнмуту" из "Ювентуса". С тех пор Дин утвердился ключевым игроком команды Андони Ираолы и даже дебютировал за сборную Испании.



По информации talkSPORT, уход Хейсена из "Борнмута" грядущим летом неминуем, однако с высокой вероятностью 19-летний защитник отвергнет интерес "Реала" и "Баварии".



Хейсен собирается остаться в Премьер-Лиге, уже проведя переговоры с клубами вроде "Ливерпуля", "Челси", "Арсенала" и "Тоттенхэма".



Хейсен является хозяином своей судьбы, потому что его контракт с "Борнмутом" предусматривает отступные в 50 миллионов фунтов.