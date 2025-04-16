Артета: "Арсенал" настроен на победу в Мадриде"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда собирается играть на победу в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против испанского "Реала".

"Арсенал" отправился в Мадрид, имея перевес в три гола после первой встречи. Однако "канониры" не собираются отсиживаться в обороне, оберегая свое преимущество. Артета хочет повторно уложить "Реал" на лопатки.

"Нам подход к матчу заключается в том, чтобы выиграть его. Точно так же было в Лондоне".

"Наша подготовка была сосредоточена на вещах, которые нам нужно сделать, чтобы доминировать в различные фазы матча и обеспечить себе лучшие шансы на победу в матче".

"Таков наш настрой и таким образом мы собираемся сыграть в среду. Мы должны показать настрой на победу, быть смелыми, доминировать и быть решительными".

"Мы должны убедить себя, что можем быть лучше соперника и выиграть матч".

"Чувствую ли я страх среди своих игроков? Я бы не использовал это слова. Страха нет — только уважение", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки анонс матча, Арсенал, Лига Чемпионов, Реал

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2025 13:00

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