Анонс матча "Реал" — "Арсенал"

В среду вечером "Арсенал" сыграет ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против испанского "Реала", имея перевес в три гола после первой встречи.

На прошлой неделе "Арсенал" сокрушил "Реал" в домашних стенах со счетом 3:0. Действующий победитель Лиги Чемпионов показал весьма посредственный футбол, особенно во втором тайме.



"Настроение — отличное. Мы не нервничаем. Мы уверены, что сможем воспроизвести то, что сделали в первом матче. Мы здесь для того, чтобы создать свою собственную историю".



"Атмосфера "Бернабеу"? Мы не можем контролировать эти вещи: фанатов, стадионы и атмосферу. Мы не можем думать об этом. Мы должны думать о себе и о вещах, которые можем контролировать на поле".



"К счастью, в Премьер-Лиге мы противостояли многим хорошим игрокам. Мы знаем, насколько хорошо атакует "Реал". Мы просто должны рассматривать это как очередной матч. Мы сосредоточены на себе и готовы к любому развитию событий", — сообщил голкипер "Арсенала" Давид Райя на пресс-конференции.



- "Арсенал" не потерпел ни одного поражения и не пропустил ни одного гола от "Реала" в еврокубках (2 победы, 1 ничья).



- Разгром на "Эмирейтс" на прошлой неделе стал только пятым случаем, когда "Реал" проиграл первую встречу двухматчевого противостояния в плей-офф Кубка европейских чемпионов / Лиги Чемпионов с разницей в три гола или более. Три раза из четырех испанский гранд вылетал.



- В 53 матчах против английских команд в Кубке европейских чемпионов / Лиги Чемпионов "Реал" только дважды побеждал с разницей в три гола или более (5:1 против "Дерби" в 1975/76 и 4:0 против "Тоттенхэма" в 2010/11).



- Со старта сезона 2015/16 "Реал" 15 раз играл ответную встречу двухматчевого противостояния в плей-офф Лиги Чемпионов дома, лишь однажды вылетев (от "Аякса в 2018/19).



- "Арсенал" может повторить свою рекордную серию из четырех выездных побед подряд в Кубке европейских чемпионов / Лиги Чемпионов.



- Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе поучаствовал в восьми голах в восьми матчах против английских команд в плей-офф Лиги Чемпионов (7+1).



- В прошлый вторник защитник "Арсенала" Майлс Льюис-Скелли стал только третьим английским тинейджером, отдавшим результативную передачу в плей-офф Лиги Чемпионов (после Тео Уолкотта в 2008 и Алекса Окслейд-Чемберлена в 2012).



"Арсенал" отправился в Мадрид без полузащитника Жоржиньо, но Бен Уайт и Томас Партей свои проблемы со здоровьем решили. Габриэль Магальэяс, Такехиро Томиясу, Кай Хаверц и Габриэль Жезус травмированы.



Лига Чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

"Реал" (Испания) — "Арсенал" (Англия). Первый матч — 0:3

Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз