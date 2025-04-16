Энрике: "Еще никто не доминировал над нами, как "Вилла"
Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике заявил, что прежде еще ни одна команда не доминировала над его подопечными, как это делала "Астон Вилла".
Накануне вечером ПСЖ потерпел поражение 3:2 на "Вилла Парк" и был на волоске от четвертого пропущенного гола, который был перевел игру в экстра-таймы.
После выхода в полуфинал Лиги Чемпионов Энрике выразил уверенность, что этот опыт сделает парижан сильнее.
"Я не думаю, что какая-либо команда доминировала над нами таким образом, но соперник был вынужден рисковать, потому что они вылетали из соревнования".
"Они действительно интенсивно атаковали и имели отличную поддержку трибун. Этот опыт сделает нас лучше".
"Я не был доволен концовкой первого тайма. Мы играли на уровне, который не соответствует Лиге Чемпионов. Затем, во втором тайме, у нас возникли реальные сложности, а "Вилла" имела шансы сравнять счет", — цитирует Энрике Sky Sports.
16.04.2025 11:00
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А Ньюкасл не доминировал что-ли? Или ты забыл?
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