"Блэкберн" может позвать Руни
Легенда английского футбола Уэйн Руни может возобновить тренерскую карьеру, возглавив "Блэкберн" из Чемпионшипа.
Руни находится без работы с конца декабря, когда от его услуг отказался аутсайдер Чемпионшипа "Плимут". Последние месяцы Уэйн пробовал себя в качестве футбольного эксперта на телевидении.
Однако вскоре бывшему нападающему "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии может предоставиться возможность вернуться на бровку.
Как сообщает talkSPORT, Руни будет среди рассматриваемых кандидатур, если "Блэкберн" решит сменить главного тренера.
"Блэкберн" только в феврале назначил Валерьена Исмаэля, но тот уже находится под серьезным давлением, выиграв лишь один из восьми своих матчей.
Добавим, в данный момент "Блэкберн" занимает 10-е место в Чемпионшипе, находясь в семи очках от зоны плей-офф.
16.04.2025 10:00
Просмотров: 190
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: