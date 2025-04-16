"Блэкберн" может позвать Руни

Легенда английского футбола Уэйн Руни может возобновить тренерскую карьеру, возглавив "Блэкберн" из Чемпионшипа.

Руни находится без работы с конца декабря, когда от его услуг отказался аутсайдер Чемпионшипа "Плимут". Последние месяцы Уэйн пробовал себя в качестве футбольного эксперта на телевидении.



Однако вскоре бывшему нападающему "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии может предоставиться возможность вернуться на бровку.



Как сообщает talkSPORT, Руни будет среди рассматриваемых кандидатур, если "Блэкберн" решит сменить главного тренера.



"Блэкберн" только в феврале назначил Валерьена Исмаэля, но тот уже находится под серьезным давлением, выиграв лишь один из восьми своих матчей.



Добавим, в данный момент "Блэкберн" занимает 10-е место в Чемпионшипе, находясь в семи очках от зоны плей-офф.