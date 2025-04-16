"Арсенал" подпишет Субименди в начале июня
"Арсенал" ожидает оформить приобретение полузащитника испанского "Реал Сосьедад" Мартина Субименди уже в начале июня.
Болельщики "Арсенала" испытали беспокойство, когда недавно в прессе появились слухи о намерении "Реала" перехватить Субименди.
Однако talkSPORT уверяет, что эти переживания напрасны. Все идет к тому, что в следующем сезоне 26-летний игрок сборной Испании будет выступать за "Арсенал".
"Арсенал" продвигается в переговорах с Субименди, собираясь сделать Мартина своим первым приобретением грядущим летом.
Субименди обойдется "Арсеналу" в 52 миллиона фунтов, что прописаны в его контракте с "Реал Сосьедад" в качестве отступных. Прошлым летом эту сумму был готов выплатить "Ливерпуль", но Мартин решил задержаться в Сан-Себастьяне.
16.04.2025 09:00
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