Тоттенхэм" — аутсайдер в борьбе за Диблинга

Тайлер Диблинг "Тоттенхэм" является аутсайдером в борьбе за вингера "Саутгемптона" Тайлера Диблинга.

"Саутгемптон" уже подтвердил свой вылет из Премьер-Лиги, и ожидается, что после окончания сезона Диблинг покинет "Сент-Мэри".

К Диблингу существует интерес не только из Премьер-Лиги, но и из Бундеслиги, и Sky Sport Germany утверждает, что 19-летний англичанин открыт к переезду в Германию.

Диблинга хотят "Бавария" и "РБ Лейпциг", причем последние в данный момент опережают своих конкурентов по Бундеслиге. Шансы же "Тоттенхэма" заполучить Тайлера ниже всех.

Стоимость Диблинга составит значительно меньше тех 60-70 миллионов фунтов, которые упоминались в прессе ранее.


Метки Бавария, Диблинг, РБ Лейпциг, Саутгемптон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2025 08:00

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