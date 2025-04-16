Тоттенхэм" — аутсайдер в борьбе за Диблинга
"Тоттенхэм" является аутсайдером в борьбе за вингера "Саутгемптона" Тайлера Диблинга.
"Саутгемптон" уже подтвердил свой вылет из Премьер-Лиги, и ожидается, что после окончания сезона Диблинг покинет "Сент-Мэри".
К Диблингу существует интерес не только из Премьер-Лиги, но и из Бундеслиги, и Sky Sport Germany утверждает, что 19-летний англичанин открыт к переезду в Германию.
Диблинга хотят "Бавария" и "РБ Лейпциг", причем последние в данный момент опережают своих конкурентов по Бундеслиге. Шансы же "Тоттенхэма" заполучить Тайлера ниже всех.
Стоимость Диблинга составит значительно меньше тех 60-70 миллионов фунтов, которые упоминались в прессе ранее.
16.04.2025 08:00
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