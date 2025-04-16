Эмери призвал "Виллу" вернуться в Лигу Чемпионов

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери призвал свою команду вернуться в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Дважды пропустив в первые полчаса, "вилланы" смогли выиграть ответный четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против ПСЖ со счетом 3:2. Однако по сумме двух встреч подопечные Эмери уступили (4:5).



Теперь Эмери хочет сосредоточиться на шести заключительных матчах в Премьер-Лиге, где "Вилла" находится всего в одном очке от топ-5.



"Теперь самое важное — снова попасть в еврокубки. Самое важное соревнование в Европе — Лига Чемпионов. Постараться попасть в еврокубки и в Лигу Чемпионов — это наш вызов на следующие шесть матчей".



"Достичь этого уровня — лучший шаг туда, где я хочу оказаться с "Астон Виллой". Мы хорошо провели оба матча. Сегодня вечером была наша высочайшая точка, которой мы достигли в своем процессе".



"Противостоять командам вроде ПСЖ в Лиге Чемпионов — лучший способ проверить себя. Я так рад, как мы повышаем свои стандарты".



"Игроки показали, что они могут играть на этом уровне. Мы победили "Баварию", победили ПСЖ. Наши амбиции состоят в том, чтобы стабильно выступать в каждом соревновании, используя имеющихся игроков или добавив к ним еще качественных игроков при необходимости".



"Я очень уверен насчет нашей способности достичь своих целей в этом сезоне, если мы будем упорно трудиться до последнего матча", — цитирует Эмери Daily Mail.