Семь вещей, что мы узнали в 32-м туре

"Ньюкасл" громит "Манчестер Юнайтед", "Ноттингем Форест" терпит поражение от неудобного для себя "Эвертона", а "Манчестер Сити" продолжает борьбу за попадание в топ-5. Об этом и не только — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





Неустанный прессинг "Ньюкасла" привел к решающей победе



Помимо ряда отличных индивидуальных выступлений, именно коллективные усилия "Ньюкасла" были наиболее впечатляющими в игре с "Манчестер Юнайтед". Прессинг хозяев редко давал соперникам шанс долго побыть с мячом. В результате гости постоянно ошибались в опасных ситуациях, и именно это стало ключом к результату.



Полузащита "Ньюкасла" в этой игре была великолепна, и неудивительно, что все голы пришли именно от игроков средней линии: Тонали, Барнса и Гимараэса. Когда эта тройка в форме, "Ньюкасл" способен на многое, и сейчас у "сорок" отличные шансы вернуться в Лигу Чемпионов, так как все их лидеры в великолепной форме, а среди ключевых игроков в лазарете значится только Свен Ботман.



Пик физической формы позволяет "Ньюкаслу" использовать агрессивный прессинг, к которому оказался совершенно не готов их соперник, пробивающий дно в этом сезоне c каждым новым матчем. У "сорок" благоприятный календарь оставшихся матчей и текущая серия из пяти побед кряду, одна из которых подарила им долгожданный трофей. Кажется, команда Эдди Хау не упустит место в топ-5, даже с неослабевающим давлением со стороны "Манчестер Сити".



Гвардиола не скрывает летние планы "Сити"



Хосеп Гвардиола заявил, что не уверен в будущем Илкая Гюндогана, несмотря на продление контракта с ветераном на следующий сезон. "Что будет дальше, я не знаю", — сказал менеджер, который также не смог подтвердить, сколько игроков "Сити" будет искать этим летом.



"Самое важное с моей точки зрения, как я уже сказал клубу, это те, на кого я могу положиться. Вы не можете играть, если вы травмированы. Те игроки, которые у нас есть, могут играть каждые три дня, четыре дня, а могут и не играть. Затем мы будем строить состав на следующий сезон".



Левый защитник — приоритетная задача. "Очевидно. Нико О'Райли помогает нам, но он — не левый защитник. Я играл с Алексом Зинченко на позиции левого защитника, Фабианом Дельфом. Мы находили решения". Гвардиола также объяснил, почему голкипер Эдерсон покинул поле после 71-й минуты матча с "Кристал Пэлас". "У него возникли мышечные проблемы. Когда он отдал пас Гюндогану, ему стало больно". При этом Эдерсон отдал очередной результативный пас в Премьер-Лиге, когда четвертый гол "горожан" забивал Джеймс Макати.



"Форест" продолжает укреплять свой успешный сезон



На поле "Сити Граунд" происходило не так много событий, пока Абдулай Дукуре не забил на 94-й минуте, принеся победу "Эвертону". Нуну Эшпириту Санту признал, что в этот неудачный для "Форест" день "не было никаких положительных моментов".



Самым интересным событием дня для "Форест" стал тот факт, что на матче присутствовал Эду. Ожидается, что бывший спортивный директор "Арсенала" присоединится к сети клубов владельца "Форест" Евангелоса Маринакиса, в которую также входят "Олимпиакос" и "Риу Аве". И Эду может возглавить план по вхождения бразильской команды в пирамиду Маринакиса.



На протяжении многих лет "Форест" пытался создать профессиональную структуру в верхней части клуба. Добавление Эду в отдел, в который уже входят гуру по подбору персонала Джордж Сирианос и Росс Уилсон, показывает, что амбиции растут — Маринакис хочет управлять успешным клубом с четкой долгосрочной стратегией. Независимо от того, попадет "Форест" в Лигу Чемпионов или нет, фундамент становится все крепче.



Состав "Виллы" стал еще глубже



Тот факт, что "Астон Вилла" испытывает трудности с выбором исполнителя пенальти, сам по себе свидетельствует о вновь обретенной глубине атаки. Марко Асенсио не сделал ничего плохого с тех пор, как прибыл в аренду из ПСЖ в январе, но его два промаха с 11-метровой отметки против "Саутгемптона" поставили Унаи Эмери перед проблемой после того, как менеджер признал, что его соотечественник не был первым выбором "Виллы" в роли пенальтиста.



"У нас есть свои пенальтисты", — сказал Эмери после победы над "Саутгемптоном". "Первый — Маркус Рэшфорд, второй — Марко Асенсио, третий — Юри Тилеманс, Джон Макгинн или Олли Уоткинс". Кажется, что уже давно прошло то время, когда Эмери так много говорил о своем решении оставить Уоткинса на скамейке запасных в пользу Джона Дурана в начале кампании. Несмотря на уход Дурана, у Эмери теперь есть выбор из Уоткинса, Рэшфорда, Асенсио, Моргана Роджерса, Дониэлла Малена, Джейкоба Рэмси и Леона Бэйли.



Это очень важно в условиях, когда клуб задержался в Лиге Чемпионов и Кубке Англии, и несмотря на то, что сейчас "Вилла" не выглядит фаворитом на попадание в топ-5, подопечные Эмери продолжают сражение с "Форест", "Ньюкаслом", "Сити" и "Челси" именно за счет увеличившейся длины скамейки.



Поттер под давлением, хотя пришел посреди сезона



Оценивайте его, когда у него будет предсезонная подготовка. Оценивайте его, когда у него не будет травм, с которыми столкнулся "Вест Хэм" в этом сезоне. Оценивайте его, когда он сможет привлечь в команду своих игроков. Оценивайте его, когда он сможет развеять негатив, оставленный Хуленом Лопетеги.



Есть много причин, чтобы не слишком переживать по поводу первых трех месяцев работы Грэма Поттера на посту менеджера "Вест Хэма". Но за это время он выиграл лишь три из 13 матчей во всех соревнованиях.



Команда опустилась на четвертое с конца место в Премьер-Лиге, а его средний показатель составляет 1.00 очка за игру, что на 0.15 меньше, чем у Лопетеги в этом сезоне. За шесть матчей до конца сезона отрыв от зоны вылета составляет 14 очков, так что понижение в классе "Вест Хэму" не грозит, а учитывая, что впереди еще два матча с "Тоттенхэмом", есть возможность улучшить этот показатель. Но если в ближайший месяц не будет наблюдаться серьезного прогресса, Поттер начнет следующий сезон под серьезным давлением.



Перейра находит мотивацию для "Вулверхэмптона" и после исчезновения угрозы вылета



Сначала очки, потом пинты пива. Виктор Перейра с удовольствием общается с болельщиками "Вулверхэмптона" в местных питейных заведениях, и его мантра работает, даже если очередное обнадеживающее выступление "волков" может быть списано на недуги "Тоттенхэма".



Перейру можно было бы простить за то, что он думает о следующем сезоне, ведь "волки" находятся на 14 очков выше зоны вылета, но на вопрос о том, в безопасности ли его команда, его ответ был красноречив.



"Если я начинаю говорить о безопасности, значит, я не амбициозен, я не показываю своих амбиций", — сказал он. "Я пришел в Премьер-Лигу не для того, чтобы работать над тем избавлением от вылета". Перейра, сменивший Гари О'Нила в декабре, выиграл половину из своих 16 матчей в Премьер-Лиге и в воскресенье отправится в гости к "Манчестер Юнайтед" с командой, преисполненной веры в свои силы.



Маршалл Мунетси и Эмманюэль Агбаду, приобретенные в январе, произвели хорошее впечатление в игре со "шпорами", а Йорген Ларсен, ставший фокусной точкой атак, забил пять голов в четырех последних матчах. Болельщики "волков" будут гадать, куда Перейра может их привести в следующем сезоне.



"Борнмут" прервал свою неудачную серию



В матче с таким же крепким середняком, который не очень удачно играет на выезде, "Борнмут" смог добыть свою первую весеннюю победу в чемпионате. Команда Андони Ираолы не находилась под давлением даже после всего двух набранных очков в шести последних матчах Премьер-Лиги, так как она проиграла борьбу за места в топ-5, где "вишен" мало кто видел, даже из числа больших оптимистов среди их болельщиков.



"Борнмут" может начинать готовиться к следующему сезону, который будет непростым ввиду того, что ряд игроков "вишен" находятся на карандаше у скаутов больших клубов. Дин Хейсен, Илья Забарный, Милош Керкез, Антуан Семеньо — четыре самые очевидные трансферные цели больших команд из состава "Борнмута". Будет интерес и к самому Ираоле, который прекрасно проявил себя в условиях скромного бюджета южан в Премьер-Лиге.



Скаутам "вишен" уже сейчас нужно искать замену лидерам, даже если летом уйдут не все, и сейчас клубу нужно определиться, кого реально удержать еще на сезон, а за кого нужно требовать максимальную компенсацию, чтобы потратить ее на усиление состава и замену уходящим.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru