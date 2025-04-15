"Вилла" победила ПСЖ, но вылетела из Лиги Чемпионов

"Астон Вилла" одержала волевую победу 3:2 над французским ПСЖ, но этого оказалось недостаточно для выхода в полуфинал Лиги Чемпионов.

В нападении "вилланов" остался Маркус Рэшфорд, а Олли Уоткинс начал матч в запасе. Мэтти Кэш расположился справа в обороне.



Хозяева "Вилла Парк" выглядели весьма агрессивно в начале матча, но на 11-й минуте пропустили. Прерывая прострел с фланга, Эмилиано Мартинес выбил мяч прямо на Ашрафа Хакими, который поспешил нанести удар — 0:1.



Подопечные Унаи Эмери не ожидали такого развития событий, но вскоре пришли в себя и вновь принялись искать счастье в атаках.



На 19-й минуте Пау Торрес с острого угла не смог пробить Джанлуиджи Доннарумму, а на 24-й минуте Морган Роджерс с границы штрафной слегка не попал в створ.



А на 27-й минуте ПСЖ второй раз за матч показал зубы и снова забил. Нуну Мендеш принял мяч в штрафной, после чего нанес крученый удар в притирку со штангой — 0:2.



Хозяевам уже было нечего терять, кроме своей гордости, и на 34-й минуте они были вознаграждены на свои старания. Юри Тилеманс пробил с левого края штрафной, и после рикошета от Пачо мяч залетел в ближний угол ворот — 1:2.



Во втором тайме "Вилла" продолжила давить, тогда как ПСЖ пытался сбить темп через контроль мяча.



На 55-й минуте Джон Макгинн продвинулся вперед и, не входя в штрафную, нанес удар с левой ноги — 2:2.



Тут же Рэшфорд мощнейшим ударом задействовал Доннарумму, а в следующей атаке Маркус отдал передачу назад от лицевой линии под удар Эзри Конса — 3:2.



Вскоре "Вилла" создала еще пару моментов, но Доннарумма оба раза сыграл выше всяких похвал. Также мог повторно отличиться Конса, головой не попав по мячу.



Тем не менее, гостям хватило запаса прочности, чтобы больше не пропустить в остатке матча. Более того, парижане даже пару раз напрягли Мартинеса.



"Вилла" была близка к тому, чтобы перевести игру в экстра-таймы. Хозяева вылетели, но, по крайней мере, напоследок громко хлопнули дверью.



"Астон Вилла" (Англия) — ПСЖ (Франция) — 3:2 (1:2) по сумме двух матчей — 4:5



Голы: Тилеманс 34, Макгинн 55, Конса 57 — Хакими 11, Мендеш 27.



"Астон Вилла": Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Динь (Матсен 76), Камара, Тилеманс (Баркли 88), Онана (Рэмси 67), Роджерс, Макгинн, Рэшфорд (Уоткинс 76).



ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Гомеш, Невеш, Витинья, Руис, Барколя (Дуэ 58), Дембеле, Хварацхелия.



Предупреждение: Макгинн.