Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана был шокирован понижением своей зарплаты в этом сезоне.

Когда Онана переходил в "Юнайтед" из "Интера" летом 2023, то заключил контракт, который предусматривает автоматическое понижение зарплаты в случае непопадания клуба в Лигу Чемпионов.



Данное понижение стандартно составляет 25 процентов, но в отдельных случаях может обсуждаться индивидуально.



Однако Онана, судя по всему, невнимательно прочитал трудовой договор, который подписал, потому что снижение заработка на четверть стало шоком для игрока сборной Камеруна.



Онана даже пошел жаловаться бывшему спортивному директору "Юнайтед" Дэну Эшуорту, сообщает The Athletic.



Иронично, что одни из худших матчей Онана в прошлом сезоне случились именно в Лиге Чемпионов. Достаточно вспомнить игры против "Баварии" и "Галатасарая".