"Сити" опасается, что Эдерсон пропустит несколько недель
"Манчестер Сити" опасается, что голкипер Эдерсон пропустит несколько недель из-за травмы паха.
Паховая область неоднократно беспокоила Эдерсона по ходу этого сезона, из-за чего первый номер "Сити" не мог полноценно играть и тренироваться, и в минувшую субботу проблема вновь обострилась.
Вскоре после того, как Эдерсон отдал результативную передачу на Джеймса Макати в победном для "Сити" матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" (5:2), голкипер захромал и был заменен на Штефана Ортегу.
В данный момент медицинский штаб "Сити" устанавливает характер повреждения, но с высокой вероятностью 31-летний бразилец проведет в лазарете несколько недель, сообщает Daily Mail.
Ситуация с Эдерсоном, который прошлым летом едва не уехал в Саудовскую Аравию, может подтолкнуть "Сити" к усилению последнего рубежа. Упомянутого Ортегу, запасного голкипера "горожан", тоже связывают с уходом из клуба.
15.04.2025 22:00
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