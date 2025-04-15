"Сити" опасается, что Эдерсон пропустит несколько недель

"Манчестер Сити" опасается, что голкипер Эдерсон пропустит несколько недель из-за травмы паха.

Паховая область неоднократно беспокоила Эдерсона по ходу этого сезона, из-за чего первый номер "Сити" не мог полноценно играть и тренироваться, и в минувшую субботу проблема вновь обострилась.



Вскоре после того, как Эдерсон отдал результативную передачу на Джеймса Макати в победном для "Сити" матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" (5:2), голкипер захромал и был заменен на Штефана Ортегу.



В данный момент медицинский штаб "Сити" устанавливает характер повреждения, но с высокой вероятностью 31-летний бразилец проведет в лазарете несколько недель, сообщает Daily Mail.



Ситуация с Эдерсоном, который прошлым летом едва не уехал в Саудовскую Аравию, может подтолкнуть "Сити" к усилению последнего рубежа. Упомянутого Ортегу, запасного голкипера "горожан", тоже связывают с уходом из клуба.