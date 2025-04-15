МЮ ничего не получит от "Реал Бетис" за аренду Антони

"Манчестер Юнайтед" не получит никакой арендной платы от испанского "Реал Бетис" за вингера Антони.

Напомним, на вторую половину этого сезона "Юнайтед" отправил свое дорогостоящее приобретение в аренду в "Реал Бетис".



Антони сходу утвердился ключевым игроком команды Мануэля Пеллегрини, забив четыре гола и отдав четыре результативные передачи в 15 матчах.



По информации ABC Sevilla, "Реал Бетис" пришлось бы выплатить "Юнайтед" 480,000 фунтов, если бы Антони сыграл менее 15 матчей, но теперь 25-летний бразилец достиг этого рубежа, и "красные дьяволы" остались без компенсации.



Тем временем, как сообщает Daily Mirror, "Юнайтед" отклонил запрос "Реал Бетис" по продлению аренды Антони на следующий сезон, собираясь продать игрока летом.