Зиркзее рискует пропустить остаток сезона

Джошуа Зиркзее Нападающий "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее может уже не сыграть в остатке этого сезона из-за травмы задней поверхности бедра.

Эту травму Зиркзее получил во втором тайме проигранного "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в минувшее воскресенье (4:1).

23-летний голландец уже прошел углубленное обследование, которое подтвердило повреждение задней поверхности бедра.

Как сообщает BBC, восстановление Зиркзее займет несколько недель, и у медицинского штаба "Юнайтед" есть сомнения, сможет ли Джошуа снова сыграть до окончания сезона.

Потеря Зиркзее означает, что в нападении у "Юнайтед" безальтернативно остался Расмус Хейлунд, который забил лишь один гол за последние четыре месяца.

До окончания сезона "Юнайтед" остается сыграть шесть матчей в Премьер-Лиге, а также минимум один в Лиге Европы.


Метки Зиркзее, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2025 20:00

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  1. closer 15.04.2025 20:13 # closer
    Чел понял, куда он попал
    А шоу один из создателей того пи3деца, куда "попадают"

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