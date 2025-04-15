Зиркзее рискует пропустить остаток сезона

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее может уже не сыграть в остатке этого сезона из-за травмы задней поверхности бедра.

Эту травму Зиркзее получил во втором тайме проигранного "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в минувшее воскресенье (4:1).



23-летний голландец уже прошел углубленное обследование, которое подтвердило повреждение задней поверхности бедра.



Как сообщает BBC, восстановление Зиркзее займет несколько недель, и у медицинского штаба "Юнайтед" есть сомнения, сможет ли Джошуа снова сыграть до окончания сезона.



Потеря Зиркзее означает, что в нападении у "Юнайтед" безальтернативно остался Расмус Хейлунд, который забил лишь один гол за последние четыре месяца.



До окончания сезона "Юнайтед" остается сыграть шесть матчей в Премьер-Лиге, а также минимум один в Лиге Европы.