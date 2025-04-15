Беллингем: "Этот вечер создан для "Реала"
Полузащитник испанского "Реала" Джуд Беллингем заявил, что его команда испытывает воодушевление по поводу "камбэка" против "Арсенала".
На прошлой неделе "Реал" проиграл первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов со счетом 3:0, однако Беллингем и партнеры оправились после того разочарования и готовы сотворить сенсацию в Мадриде в среду вечером.
"Камбэк" — самое употребляемое слово в раздевалке. Я слышал его миллион раз. Я посмотрел миллион мотивационных видео. Этот вечер создан для "Реала".
"Вечер, который бы вошел в историю, но люди из этой части мира знакомы с подобным вещами (в исполнении "Реала"). Надеюсь, мы сможем добавить еще один особенный вечер".
"Есть не так много вещей, которые ты можешь сделать за "Реал" в Лиге Чемпионов и которые прежде мы еще не делали. Завтра будет возможность сделать нечто впервые, так что это действительно важно для нас".
"Мы думаем, это будет сложно, но чем больше ты говоришь с другими парнями и видишь их уверенность, тем больше это передается тебе. Это заразно. Это позволяет вам чувствовать себя гораздо комфортнее и увереннее в этой ситуации".
"К моменту, когда мы вернулись в автобус после первого матча, все мы, хоть и находились в плохом расположении духа, но осознали, что все еще можем остаться в соревновании", — цитирует Беллингема BBC.
15.04.2025 19:00
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Последние комментарии:
удачи гетеросексуальному добру в борьбе с арсосулем.
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Блять реал щас слишком мертв, чтобы это было правдой.
Но 1-0 к перерыву канешн интриги добавит
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