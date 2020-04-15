Ираола готов отвергнуть интерес "Тоттенхэма"
Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола готов отвергнуть интерес "Тоттенхэма" и сохранить верность "вишенкам".
Ираола считается фаворитом "Тоттенхэма" на случай, если "шпоры" решат уволить своего рулевого Анге Постекоглу в конце сезона.
Своей работой на южном побережье Англии в последние два года Ираола привлек внимание и некоторых других клубов, однако The Telegraph стало известно, что баск "склонен остаться" в "Борнмуте".
Намерение 42-летнего Ираолы остаться в "Борнмуте" открывает дверь к продлению его истекающего через год контракта.
"Тоттенхэм" в свою очередь может обратиться к Марку Силве из "Фулхэма" или Томасу Франку из "Брентфорда", если Постекоглу так и не удержится на своем посту.
15.04.2025 18:00
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готов отвергнуть?это как?)) Можно быть "готовым приступить"!
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