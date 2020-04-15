Ираола готов отвергнуть интерес "Тоттенхэма"

Андони Ираола Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола готов отвергнуть интерес "Тоттенхэма" и сохранить верность "вишенкам".

Ираола считается фаворитом "Тоттенхэма" на случай, если "шпоры" решат уволить своего рулевого Анге Постекоглу в конце сезона.

Своей работой на южном побережье Англии в последние два года Ираола привлек внимание и некоторых других клубов, однако The Telegraph стало известно, что баск "склонен остаться" в "Борнмуте".

Намерение 42-летнего Ираолы остаться в "Борнмуте" открывает дверь к продлению его истекающего через год контракта.

"Тоттенхэм" в свою очередь может обратиться к Марку Силве из "Фулхэма" или Томасу Франку из "Брентфорда", если Постекоглу так и не удержится на своем посту.


Метки Борнмут, Ираола, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2025 18:00

Количество просмотров Просмотров: 246

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. makeewadim 15.04.2025 19:32 # makeewadim
    готов отвергнуть?это как?)) Можно быть "готовым приступить"!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: