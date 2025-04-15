Уилл Хьюз заключил новый контракт с "Пэлас"

Полузащитник "Кристал Пэлас" Уилл Хьюз заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до лета 2027.

В этом сезоне Хьюз является ключевым игроком "Пэлас". 29-летний англичанин принял участие в 32 матчах во всех соревнованиях, отдав пять результативных передач.



Только в декабре против "Брайтона" Хьюз достиг рубежа в 100 матчей за "Пэлас", а пару недель спустя против "Саутгемптона" впервые примерил капитанскую повязку "орлов".



"Уилл не только является важным игроком в нашем составе, но также отражает трудолюбие, скромность — и чувство юмора — нашего футбольного клуба".



"Он является лидером на поле и за его пределами, его качества ценят как партнеры по команде, так и болельщики, и я рад, что он продлил свое пребывание здесь", — сообщил президент "Пэлас" Стив Пэриш.