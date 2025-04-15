Мареске не грозит увольнение из "Челси"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска сохраняет поддержку руководства клуба.

Сыграв дома вничью 2:2 с аутсайдером Премьер-Лиги "Ипсвичем" в минувшее воскресенье, "Челси" обнаружил себя только на шестом месте в таблице.



Спад, который "Челси" переживает уже несколько месяцев, рискует обернуться тем, что "синие" не попадут в Лигу Чемпионов.



Год назад владельцы "Челси" решили избавиться от Маурисио Почеттино уже после одного сезона, но Мареске подобное обращение не грозит, утверждает The Sun.



Мареска произвел сильное впечатление на боссов "Челси" своей самоотдачей и полным погружением в работу, поэтому руководство "синих" по-прежнему считает Энцо правильным человеком, чтобы развивать команду.