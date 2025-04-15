Мареске не грозит увольнение из "Челси"

Энцо Мареска Главный тренер "Челси" Энцо Мареска сохраняет поддержку руководства клуба.

Сыграв дома вничью 2:2 с аутсайдером Премьер-Лиги "Ипсвичем" в минувшее воскресенье, "Челси" обнаружил себя только на шестом месте в таблице.

Спад, который "Челси" переживает уже несколько месяцев, рискует обернуться тем, что "синие" не попадут в Лигу Чемпионов.

Год назад владельцы "Челси" решили избавиться от Маурисио Почеттино уже после одного сезона, но Мареске подобное обращение не грозит, утверждает The Sun.

Мареска произвел сильное впечатление на боссов "Челси" своей самоотдачей и полным погружением в работу, поэтому руководство "синих" по-прежнему считает Энцо правильным человеком, чтобы развивать команду.


Метки Мареска, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2025 16:00

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  1. pyatorochka 15.04.2025 16:56 # pyatorochka
    ОХРАННИК!

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  2. halamadrid94 15.04.2025 16:40 # halamadrid94
    Обычно после таких новостей тренеров как раз таки увольняют. Надо неустойку ему заплатить и выпроводить, затем вбухнуть ещё лярд и пригласить еще менее известного тренера, и может тогда что нибудь толковое выйдет.

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  3. rumiplo 15.04.2025 16:27 # rumiplo
    такое гавно в лч не нужно

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  4. gidro-met 15.04.2025 16:24 # gidro-met
    Это радует , ведь возвращения альтернативного автобуса пока не намечается

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