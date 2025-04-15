Полузащитник "Манчестер Сити" Джеймс Макати "очень открыт" к переходу в леверкузенский "Байер".

Лишь на прошлой неделе в прессе появились слухи, что делегация "Байера" посетила тренировочную базу "Сити", обсудив свой интерес к Макати и голкиперу Штефану Ортеге, которые могут войти в сделку по звезде чемпионов Бундеслиги Флориану Вирцу.



На самом деле "Байер" проявлял интерес к Макати еще в январе, и с тех пор 22-летний англичанин поддерживал контакт с немецким клубом и смотрел матчи команды Хаби Алонсо.



Если верить Sky Sports Germany, Макати "очень открыт" к переходу в "Байер" грядущим летом, и стороны уже начали конкретные переговоры по согласованию трансфера.