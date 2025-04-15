Эмери: "Следующий шаг — играть с Рэшфордом и Уоткинсом вместе"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что хочет использовать нападающих Маркуса Рэшфорда и Олли Уоткинса в паре.

Эмери оставил Уоткинса вне стартового состава на первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против ПСЖ на прошлой неделе, предпочтя сыграть с Рэшфордом на острие атак.



В будущем Эмери хотел бы играть с двумя нападающими одновременно, но Унаи признает, что ответный матч против ПСЖ — это, возможно, слишком рано для подобного эксперимента.



"Следующий шаг — если у меня будет время — играть с ними обоими".



"Мы наигрывали Рэшфорда на левом фланге, но затем решили больше использовать их обоих в качестве нападающих. Так что это следующий шаг. Я хочу попробовать, я хочу проверить, но не сейчас, а когда будет достаточно времени", — цитирует Эмери BBC.