Эмери: "Следующий шаг — играть с Рэшфордом и Уоткинсом вместе"

Олли Уоткинс и Маркус Рэшфорд Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что хочет использовать нападающих Маркуса Рэшфорда и Олли Уоткинса в паре.

Эмери оставил Уоткинса вне стартового состава на первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против ПСЖ на прошлой неделе, предпочтя сыграть с Рэшфордом на острие атак.

В будущем Эмери хотел бы играть с двумя нападающими одновременно, но Унаи признает, что ответный матч против ПСЖ — это, возможно, слишком рано для подобного эксперимента.

"Следующий шаг — если у меня будет время — играть с ними обоими".

"Мы наигрывали Рэшфорда на левом фланге, но затем решили больше использовать их обоих в качестве нападающих. Так что это следующий шаг. Я хочу попробовать, я хочу проверить, но не сейчас, а когда будет достаточно времени", — цитирует Эмери BBC.


Метки Астон Вилла, Рэшфорд, Уоткинс, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2025 14:00

Количество просмотров Просмотров: 421

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. quavo 15.04.2025 15:25 # quavo
    эмери далбан, наигрывает роджерса, хотя тот дуб ебливый

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: