Эмери: "Следующий шаг — играть с Рэшфордом и Уоткинсом вместе"
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что хочет использовать нападающих Маркуса Рэшфорда и Олли Уоткинса в паре.
Эмери оставил Уоткинса вне стартового состава на первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против ПСЖ на прошлой неделе, предпочтя сыграть с Рэшфордом на острие атак.
В будущем Эмери хотел бы играть с двумя нападающими одновременно, но Унаи признает, что ответный матч против ПСЖ — это, возможно, слишком рано для подобного эксперимента.
"Следующий шаг — если у меня будет время — играть с ними обоими".
"Мы наигрывали Рэшфорда на левом фланге, но затем решили больше использовать их обоих в качестве нападающих. Так что это следующий шаг. Я хочу попробовать, я хочу проверить, но не сейчас, а когда будет достаточно времени", — цитирует Эмери BBC.
15.04.2025 14:00
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эмери далбан, наигрывает роджерса, хотя тот дуб ебливый
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