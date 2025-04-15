Марку Силва заявил, что его игрока заменили ошибочно

Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва заявил, что одну из его замен в матче Премьер-Лиги против "Борнмута" судейская бригада произвела ошибочно.

Накануне "Фулхэм" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Борнмута", так и не сумев ответить на гол Антуана Семеньо на первой минуте.



Во втором тайме матча на "Виталити" возник конфуз — тройная замена в составе гостевой команды вызвала паузу на две с половиной минуты.



Том Кэрни и Рауль Хименес вышли вместо Сандера Берге и Родриго Муниса, тогда как Адаме Траоре предстояло вступить в игру вместо Энтони Робинсона, но четвертый арбитр ошибочно зажег на своем табло номер Райана Сессеньона, а рефери Майкл Оливер отказался исправлять эту ошибку.



"Выбор был между Райаном Сессеньоном и Робинсоном, и было решено, что Райан останется на поле".



"Когда же я увидел, что Райан уходит с поля, я понял, что возникло недопонимание между четвертым арбитром и нашим персоналом насчет номеров".



"Такое порой может случиться из-за недопонимания. Этого не должно быть, но это может случиться".



"Думаю, у нас было достаточно времени, чтобы исправить эту ситуацию. Если бы четвертый арбитр хотел исправить это, он бы исправил, потому что мы видели это много раз".



"Наверное, это был не лучший их (арбитров) вечер, и они не захотели исправлять это", — сообщил Силва Sky Sports.