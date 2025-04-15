Рюттер стал целью для "Челси"

"Челси" добавил нападающего "Брайтона" Жоржиньо Рюттера в список своих трансферных целей.

В последние годы "Брайтон" был регулярным поставщиком кадров для "Челси", и Рюттнер может стать очередным, кто проследует от "чаек" к "синим".



Как сообщает Sky Sport Germany, "Челси" может попытаться приобрести экс-игрока "Хоффенхайма" в одно из ближайших трансферных окон.



И хотя в данный момент Рюттер травмирован, 22-летний француз сильно провел этот сезон, забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи за команду Фабиана Хюрцелера.



Добавим, прошлым летом "Брайтон" сделал Рюттера своим рекордным приобретением, пригласив Жоржиньо из "Лидса" за 40 миллионов фунтов.