Рюттер стал целью для "Челси"

Жоржиньо Рюттер "Челси" добавил нападающего "Брайтона" Жоржиньо Рюттера в список своих трансферных целей.

В последние годы "Брайтон" был регулярным поставщиком кадров для "Челси", и Рюттнер может стать очередным, кто проследует от "чаек" к "синим".

Как сообщает Sky Sport Germany, "Челси" может попытаться приобрести экс-игрока "Хоффенхайма" в одно из ближайших трансферных окон.

И хотя в данный момент Рюттер травмирован, 22-летний француз сильно провел этот сезон, забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи за команду Фабиана Хюрцелера.

Добавим, прошлым летом "Брайтон" сделал Рюттера своим рекордным приобретением, пригласив Жоржиньо из "Лидса" за 40 миллионов фунтов.




Метки Брайтон, Рюттер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2025 12:00

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  1. blueswin 15.04.2025 12:43 # blueswin
    7 голов и уже всё, надо дальше? раньше это не был показателем, игрок должен был провести хотя бы несколько хороших сезонов подряд, минимум 2. Ну и 7 голов, как то не показательно, слабенько.

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