Рюттер стал целью для "Челси"
"Челси" добавил нападающего "Брайтона" Жоржиньо Рюттера в список своих трансферных целей.
В последние годы "Брайтон" был регулярным поставщиком кадров для "Челси", и Рюттнер может стать очередным, кто проследует от "чаек" к "синим".
Как сообщает Sky Sport Germany, "Челси" может попытаться приобрести экс-игрока "Хоффенхайма" в одно из ближайших трансферных окон.
И хотя в данный момент Рюттер травмирован, 22-летний француз сильно провел этот сезон, забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи за команду Фабиана Хюрцелера.
Добавим, прошлым летом "Брайтон" сделал Рюттера своим рекордным приобретением, пригласив Жоржиньо из "Лидса" за 40 миллионов фунтов.
15.04.2025 12:00
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7 голов и уже всё, надо дальше? раньше это не был показателем, игрок должен был провести хотя бы несколько хороших сезонов подряд, минимум 2. Ну и 7 голов, как то не показательно, слабенько.
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