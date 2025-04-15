"Юнайтед" наблюдает за Патриком Шиком

"Манчестер Юнайтед" наблюдает за ситуацией нападающего леверкузенского "Байера" Патрика Шика.

Покупка забивного нападающего является одной из приоритетных задач для "Юнайтед" на летнее трансферное окно, и в идеале "красные дьяволы" предпочли бы пригласить более молодого нападающего, нежели 29-летний Шик.



Однако "Юнайтед" вынужден соотносить свои желания с возможностями, и вариант с Шиком выглядит интересно для "красных дьяволов", учитывая цену за чеха в 25-30 миллионов евро (21-26 млн. фунтов).



Интерес к Шику также проявляют клубы из Саудовской Аравии, но Патрик вариант с переездом на Ближний Восток даже не рассматривает, предпочитая отправиться в Премьер-Лигу, утверждает Sky Sport Germany.



Добавим, в этом сезоне Бундеслиги Шик забил 17 голов за "Байер" при 15 выходах в стартовом составе.