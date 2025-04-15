Анонс матча "Астон Вилла" — ПСЖ

"Астон Вилле" придется сотворить настоящее чудо в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против французского ПСЖ во вторник вечером, чтобы избежать вылета из турнира.

На прошлой неделе "Вилла" потерпела поражение 3:1 в Париже. Поначалу все складывалось неплохо для подопечных Унаи Эмери, которые даже открыли счет усилиями Моргана Роджерса.



В дальнейшем ПСЖ сравнял счет и вышел вперед, но настоящим разочарованием для "Виллы" стал пропущенный от Нуну Мендеша гол в компенсированное время.



Теперь "Вилле" нужно забивать минимум дважды дома, и эта задача выглядит чрезвычайно сложной, учитывая класс и форму парижан.



"У меня есть опыт "камбэков". Это и положительные результаты, и отрицательные, в обе стороны. Но сейчас это нечто другое".



"Мы с "Астон Виллой" хотим написать историю здесь. Мы хотели этого в прошлом году в Лиге Конференций и хотим в этом в Лиге Чемпионов. Надеюсь, это надолго запомнится в Европе", — сообщил Эмери.



- Результат в Париже на прошлой неделе стал только третьим разом, когда "Вилла" проиграла первую встречу двухматчевого противостояния в плей-офф еврокубков с разницей в два гола или более. В двух предыдущих случаях бирмингемцы вылетали.



- ПСЖ выиграл только четыре из 17 последних выездных матчей против английских команд.



- Со старта сезона 2022/23 Эмери проиграл лишь один из своих 13 домашних матчей в еврокубках (11 побед, 1 ничья) — 4:2 против "Олимпиакоса" в полуфинале Лиги Конференций в мае 2024.



- Морган Роджерс поучаствовал в шести голах "Виллы" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов (4+2).



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов Юри Тилеманс является лучшим игроком "Виллы" по успешным передачам (534), по возвратам мяча (45) и отборам (19).



В стане "Виллы" есть сомнения только насчет вингера Леона Бэйли. Набравший форму Дониэлл Мален на Лигу Чемпионов не заявлен. Олли Уоткинс, начавший первую встречу на лавке, может вернуться в стартовый состав.



Лига Чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

"Астон Вилла" (Англия) — ПСЖ (Франция). Первый матч — 1:3

Бирмингем. Стадион "Вилла Парк". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз