Нападающий "Ипсвича" Лиам Делап собирается отвергнуть интерес "Манчестер Юнайтед", предпочитая два других клуба Премьер-Лиги.

Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим определил Делапа своей наиболее желанной целью среди нападающих после того, как совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф сообщил ему, что Виктор Дьекереш из "Спортинга" не по карману "красным дьяволам".



Учитывая вероятный вылет "Ипсвича" из Премьер-Лиги, Делап будет доступен для трансфера за 30 миллионов фунтов грядущим летом, однако Daily Star утверждает, что 22-летний англичанин не собирается в "Юнайтед".



Делап намерен перейти в клуб, который выступает в Европе, желательно — в Лиге Чемпионов, и "Челси" с "Арсеналом" являются его двумя наиболее предпочтительными вариантами.



Забивший 12 голов в этом сезоне Премьер-Лиги Делап надеется, что переход в более серьезный клуб поможет ему пробиться в сборную Англии в преддверии Чемпионата Мира 2026 года.