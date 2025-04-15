"Арсеналу" придется раскошелиться на 35-40 миллионов евро (30-34 млн. фунтов) для приобретения вингера немецкой "Баварии" Кингсли Комана.

Накануне появилась информация, что "Арсенал" вступил в переговоры с представителями Комана, отреагировав этим не решение Лероя Сане отвергнуть интерес "канониров" и заключить новый контракт с "Баварией".



Помимо "Арсенала", на 28-летнего игрока сборной Франции также претендуют четыре ведущих клуба из Саудовской Аравии, сообщает Sky Sport Germany.



Если Коман отправится в Премьер-Лигу, "Бавария" ожидает получить упомянутые 30-34 млн. фунтов в качестве компенсации, но если Кингсли выберет саудовскую лигу, цена составит свыше 50 млн. евро (43 млн. фунтов).



В Англии Коман смог бы зарабатывать 16-17 млн. евро (14-15 млн. фунтов) в год, в Саудовской Аравии — около 25 млн. евро (22 млн. фунтов).



Как бы то ни было, "Бавария" открыта к расставанию с Команом и ожидает вскоре начать переговоры с заинтересованными сторонами.