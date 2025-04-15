Саудовские клубы сохраняют интерес к Онана

Саудовские клубы сохраняют интерес к голкиперу "Манчестер Юнайтед" Андре Онана.

Интерес к Онана из Саудовской Аравии существовал еще летом 2023, но в то время Андре, покидая "Интер", не рассматривал иные варианты, кроме "Юнайтед".



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, после окончания этого сезона саудиты могут предпринять новую попытку заполучить Онана, который так и не заиграл на стабильно высоком уровне в "Юнайтед".



Совершив две результативные ошибки против "Лиона" в Лиге Европы, Онана получил передышку на матч против "Ньюкасла" в Премьер-Лиге в минувшее воскресенье.



Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим говорил, что с понедельника Онана вернется к рутинной работе, однако в понедельник Андре внезапно заявился на базу клуба вместе со своим новым агентом.



Онана лишь недавно сменил агента, что обычно является намеком на скорые переговоры о новом контракте или на намерение игрока искать новый клуб.



Одновременно с выводом Онана из состава "Юнайтед" появились слухи, что "красные дьяволы" уже несколько матчей просматривают голкипера "Саутгемптона" Аарона Рамсдейла.