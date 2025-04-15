Палинья может вернуться в Премьер-Лигу

Жоау Палинья Полузащитник немецкой "Баварии" Жоау Палинья может вернуться в Премьер-Лигу грядущим летом.

Не сумев заполучить Палинью годом ранее, в июле 2024 "Бавария" все же приобрела Жоау у "Фулхэма" по сделке стоимостью 47.4 млн. фунтов.

С тех пор Палинья так и не смог утвердиться основным игроком в "Баварии", отметившись лишь шестью появлениями в стартовом составе в рамках Бундеслиги.

По информации Bild, главный тренер "Баварии" Венсан Компани не является фанатом Палиньи и считает, что 29-летний португалец просто не соответствует его стилю игры.

Компани изначально не настаивал на покупке Палиньи — Жоау стал трансферной целью "Баварии" еще при Томасе Тухеле, предшественнике Венсана.

Поэтому теперь "Бавария" планирует продать Палинью летом, и существует высокая вероятность, что Жоау вернется в Премьер-Лигу, где котировки экс-игрока "Спортинга" по-прежнему высоки.


Метки Бавария, Палинья

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2025 06:00

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