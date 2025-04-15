"Челси" снова потратил на агентов больше всех в Премьер-Лиге
Второй год подряд "Челси" оказался самым щедрым клубом Премьер-Лиги на вознаграждения футбольным агентам.
Из опубликованного FA отчета следует, что за два последних трансферных окна — с 2 февраля 2024 по 3 февраля 2025 — "Челси" заплатил агентам свыше 60 миллионов фунтов. Это лишь на 3 млн. фунтов меньше, чем все 24 клуба Чемпионшипа вместе взятые.
Год назад этот показатель "Челси" был еще более впечатляющим — 75 млн. фунтов.
Суммарно услуги футбольных посредников обошлись клубам Премьер-Лиги более чем в 409 млн. фунтов — примерно так же, как и годом ранее.
После "Челси", самыми потратившимися на агентов клубами Премьер-Лиги оказались "Манчестер Сити" (52 млн. фунтов), "Астон Вилла" (25 млн. фунтов), "Ньюкасл" (24 млн. фунтов), "Арсенал" (23 млн. фунтов) и "Ливерпуль" (21 млн. фунтов).
Скупее всех к агентам был "Ипсвич" — лишь 6 млн. фунтов, однако эта сумма учитывает только траты "трактористов" после выхода в Премьер-Лигу.
15.04.2025 00:05
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за киезу 20 лямов агенту УХИХИХИХИ
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даже лифак обоссанный по своими говнотрансферами попал в список, а помойка мимо ухихихихиххи
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Ну логично
У всех 10 трансферов за год, а у далбаебси 50
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что с еблишком у еблишка? орууууууууу
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