Жоржиньо пропустит ответный матч с "Реалом"

Жоржиньо Полузащитник "Арсенала" Жоржиньо пропустит ответный четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против испанского "Реала" с травмой.

Жоржиньо досрочно покинул поле "Эмирейтс" в ничейном для "Арсенала" матче Премьер-Лиги против "Брентфорда" в минувшую субботу (1:1).

На тот момент главный тренер "Арсенала" Микель Артета уже использовал все пять замен, поэтому матч "канониры" заканчивали вдесятером.

По информации BBC, у 33-летнего Жоржиньо подозревают травму ребра, поэтому опытный игрок не поможет "Арсеналу" на "Бернабеу".

В то же время другой полузащитник "Арсенала" Томас Партей получил ушиб и находится под наблюдением медицинского штаба.


Метки Арсенал, Жоржиньо, травмы

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2025 23:00

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