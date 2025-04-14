Жоржиньо пропустит ответный матч с "Реалом"

Полузащитник "Арсенала" Жоржиньо пропустит ответный четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против испанского "Реала" с травмой.

Жоржиньо досрочно покинул поле "Эмирейтс" в ничейном для "Арсенала" матче Премьер-Лиги против "Брентфорда" в минувшую субботу (1:1).



На тот момент главный тренер "Арсенала" Микель Артета уже использовал все пять замен, поэтому матч "канониры" заканчивали вдесятером.



По информации BBC, у 33-летнего Жоржиньо подозревают травму ребра, поэтому опытный игрок не поможет "Арсеналу" на "Бернабеу".



В то же время другой полузащитник "Арсенала" Томас Партей получил ушиб и находится под наблюдением медицинского штаба.