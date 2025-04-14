Модрич стал совладельцем "Суонси"

Лука Модрич Полузащитник испанского "Реала" Лука Модрич официально стал совладельцем "Суонси" из Чемпионшипа.

"Суонси" не раскрывает, какую долю приобрел Модрич, однако The Guardian утверждает, что речь идет о миноритарном пакете акций.

"Инвестиции Луки в клуб подтверждают амбиции и видение клуба. Он сыграет ключевую роль в привлечении к клубу глобального внимания и в прогрессе на поле и за его пределами", — гласит заявление "лебедей".

Контрольный пакет акций "Суонси" по-прежнему принадлежит американцам Энди Коулмену, Бретту Краватту и Джейсону Коэну.

Ранее в своей карьере Модрич отыграл четыре сезона за "Тоттенхэм". С 2012 года Лука выступает за "Реал", однако действующий контракт 39-летнего хорвата истекает в конце этой кампании.


Метки Модрич, Реал, Суонси

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2025 22:00

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  1. halamadrid94 14.04.2025 22:24 # halamadrid94
    Топарь. Ждем инвестиции и от более именитых(казалось бы куда еще) и богатых футболистов в клубы АПЛ и ЧШ.

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