Модрич стал совладельцем "Суонси"

Полузащитник испанского "Реала" Лука Модрич официально стал совладельцем "Суонси" из Чемпионшипа.

"Суонси" не раскрывает, какую долю приобрел Модрич, однако The Guardian утверждает, что речь идет о миноритарном пакете акций.



"Инвестиции Луки в клуб подтверждают амбиции и видение клуба. Он сыграет ключевую роль в привлечении к клубу глобального внимания и в прогрессе на поле и за его пределами", — гласит заявление "лебедей".



Контрольный пакет акций "Суонси" по-прежнему принадлежит американцам Энди Коулмену, Бретту Краватту и Джейсону Коэну.



Ранее в своей карьере Модрич отыграл четыре сезона за "Тоттенхэм". С 2012 года Лука выступает за "Реал", однако действующий контракт 39-летнего хорвата истекает в конце этой кампании.