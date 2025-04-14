Хау пропустит еще два матча "Ньюкасла"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау пропустит еще два матча после того, как у него была диагностирована пневмония.

На прошлой неделе Хау плохо себя чувствовал на протяжении нескольких дней и в пятницу вечером был госпитализирован, в результате чего наблюдал за победой "Ньюкасла" над "Манчестер Юнайтед" в воскресенье (4:1) с больничной койки.



Хау остается в госпитале и оба матча "сорок" на этой неделе — против "Кристал Пэлас" дома в среду и против "Астон Виллы" на выезде в субботу — тоже пропустит.



Руководить первой команды "Ньюкасла" в этих двух матчах, как и против "Юнайтед", будут помощники Хау в лице Джейсона Тиндалла и Грэма Сунесса.



Если лечение после пневмонии не затянется, Хау сможет вернуться на бровку к домашнему матчу Премьер-Лиги против "Ипсвича" 26 апреля.