"Юнайтед" интересуется Рамсдейлом

Аарон Рамсдейл "Манчестер Юнайтед" находится среди клубов, проявляющих интерес к голкиперу "Саутгемптона" Аарону Рамсдейлу.

Ожидается, что Рамсдейл покинет "Саутгемптон" грядущим летом. Аарон не смог предотвратить вылет "святых" из Премьер-Лиги, а платить голкиперу сборной Англии 100,000 фунтов еженедельно в Чемпионшипе клуб с "Сент-Мэри" не готов.

В то же время главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим как раз находится в поисках игрока, который добавит конкуренции Андре Онана и Алтаю Байындыру на последнем рубеже.

Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, "Юнайтед" просматривал 26-летнего Рамсдейла в последних матчах. "Красные дьяволы" высоко ценят опыт Аарона в Премьер-Лиге.

Тот факт, что Рамсдейл вылетал из Премьер-Лиги уже с тремя различными клубами, "Юнайтед" не страшит.


Метки Манчестер Юнайтед, Рамсдейл, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2025 20:00

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