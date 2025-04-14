"Юнайтед" интересуется Рамсдейлом

"Манчестер Юнайтед" находится среди клубов, проявляющих интерес к голкиперу "Саутгемптона" Аарону Рамсдейлу.

Ожидается, что Рамсдейл покинет "Саутгемптон" грядущим летом. Аарон не смог предотвратить вылет "святых" из Премьер-Лиги, а платить голкиперу сборной Англии 100,000 фунтов еженедельно в Чемпионшипе клуб с "Сент-Мэри" не готов.



В то же время главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим как раз находится в поисках игрока, который добавит конкуренции Андре Онана и Алтаю Байындыру на последнем рубеже.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, "Юнайтед" просматривал 26-летнего Рамсдейла в последних матчах. "Красные дьяволы" высоко ценят опыт Аарона в Премьер-Лиге.



Тот факт, что Рамсдейл вылетал из Премьер-Лиги уже с тремя различными клубами, "Юнайтед" не страшит.